Almanya Başkonsolosu Wetter, Onikişubat İlçesinde

Almanya
'nın Ankara
Başkonsolosu Martin Wetter, "EXPO 2023 Onikişubat
" projesi kapsamında, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
'i ziyaret etti.
Başkonsolos Wetter'i makamında kabulünde konuşan Başkan Mahçiçek Almanya'nın Türk vatandaşlarının yoğunlukta yaşamayı tercih ettiği bir ülke olduğunu belirtti. Kahramanmaraş
'ın sanayileşme alanında önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Mahçiçek, özellikle tekstil sektöründe Türkiye
üretimin 3'te birini, enerjide yüzde 12, çimentoda yüzde 12, çelikte yüzde 70 üretime sahip olduklarını belirterek, Kahramanmaraş'ın gelişmiş bir kent olduğunu söyledi.
Suç işleme oranları açısından en düşük illerden biri olduğunu aktaran Mahçiçek, Wetter'e "Huzur
kenti Kahramanmaraş'a hoş geldiniz." dedi.
Almanya'nın Ankara Başkonsolosu Martin Wetter de Almanya'nın Türkiye kadar her konuda, ilişkilerinin iyi ve gelişmiş olduğu başka bir ülke olmadığını söyledi.
Alman firmalarının Kahramanmaraş'a yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Wetter, "Alman firmalarının İstanbul
ya da Ege
bölgesi gibi yerlerde değil, Kahramanmaraş'ın da içerisinde bulunduğu Türkiye'nin diğer bölgelerine de yatırım yapması gerektiğini inanıyorum. Onları da bu konuda teşvik edeceğiz. Gaziantep
'in bir enstitü alanı olduğunu biliyordum fakat Kahramanmaraş'ta böyle bir enstitü alanı olduğunu bilmemekle beraber, şaşkınlığımı ifade ediyorum. Kentten çok etkilendiğimi de belirtmek isterim. EXPO 2023 Onikişubat'ın bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Alman firmaların da katılacağını belirtmek istiyoruz." dedi.
Wetter, EXPO'nun biran önce başlaması gerektiğini vurguladı.
Kahramanmaraş,Onikişubat,Almanya
07 Aralık 2018 Cuma 18:37