Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Covid-19 salgını insanlığımız için bir sınav
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi. Steinmeier, ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdı
12.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:09
Steimeier, ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı, Almanya, Dünya