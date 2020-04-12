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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Covid-19 salgını insanlığımız için bir sınav

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi. Steinmeier, ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdı

12.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:09
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Covid-19 salgını insanlığımız için bir sınav
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının bir insanlık sınavı olduğunu söyledi.

Steimeier, ulusa sesleniş konuşmasında, halkı sabırlı olmaya, disiplinli davranmaya ve dayanışma göstermeye çağırdı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı, Almanya, Dünya
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