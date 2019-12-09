Haberler » Güncel » Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, fareye liyakat nişanı - Haber

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, fareye liyakat nişanı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan fareye Liyakat Nişanı verdi.

09.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:21
Frank-Walter Steinmeier, ülkenin en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan fareye Liyakat Nişanı verdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin en başarılı çocuk programlarından biri olan "Die Sendung MİT der Maus" adlı programın (Fare ile Yayında) ana karakteri olan büyük kulaklı turuncu fareye ödüllendirdi. Alman Cumhurbaşkanı başkent Berlin'de bulunan ve Almanya Başkanlık konutu olan Bellevue Sarayı'nda düzenlenen bir tören sırasında fareye Liyakat Nişanı'nı takdim etti. Bu özel törende fareye programın sunucusu Ralph Caspers da eşlik etti. Steinmeier yaptığı açıklamada, "Fare bir ödülü hak ediyor. Çünkü uzun yıllardır çocuk ve ergenlerin sorularını yanıtlıyor" ifadesini kullandı.
Steinmeier'a göre fare; çocukları daha akıllı hale getirmekle kalmayıp onları etraflarındaki dünya ile ilgili daha meraklı bireyler haline getirdi ve onlara bilgi edinmenin ve öğrenmenin aynı zamanda eğlenceli bir şey olabileceğini de gösterdi.
1971 yılından beri yayında olan program kültür, politika, bilim ve daha pek çok alanda Alman çocuklarının sorularını yanıtlamaya devam ediyor.
(İHA)
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, fareye liyakat nişanı

Frank Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:27 Yetiştirme yurdundan milli takıma - Haber
12:26 İstanbul'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı - Haber
12:25 Görev adamı Luiz Gustavo - Haber
12:25 Büyükçekmece'de silahlı market soygunu kamerada - Haber
12:20 Kadın dernekleri Bursa'nın lezzetlerini öğreniyor - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
11:06 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi - Haber
10:55 Profesör Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
9.12.2019 12:33:08