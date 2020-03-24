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Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti.

24.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:48
Almanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması tavsiye edildi
Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti.
DFL'den yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun 31 Mart'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapmak için bugün video konferans yoluyla görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Kovid-19'un sonuçlarıyla ilgili olası senaryoların ve akla gelebilen eylem seçeneklerinin tartışıldığının aktarıldığı açıklamada, bunların hafta içinde geliştirileceği ve ardından üyeler toplantısında ele alınacağı ifade edildi.
Açıklamada, tüm senaryoların ve eylem seçeneklerinin dış faktörlere bağlı olduğuna işaret edilerek, "Bu çerçevede DFL Başkanlık Kurulu, üyeler toplantısında 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye edecek." denildi.
Frankfurt kentinde 1. ve 2. ligden 36 kulübün katılımıyla 16 Mart'ta düzenlenen DFL üyeler toplantısında, 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Almanya, Futbol, Spor

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