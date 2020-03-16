Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bu kez de Alman futbolunu vurdu. Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar askıya alındı.
16.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:48
Almanya 'nın en üst düzey ligleri hakkında karar verildi. Bundesliga I ve Bundesliga II maçları, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi.
SEYİRCİSİZ OYNANACAĞI AÇIKLANMIŞTI
Daha önce maçların seyircisiz oynanacağı açıklanmış, ardından hafta başlamadan ligler askıya alınmıştı.
Almanya'da koronavirüs nedeniyle 10 civarında ölüm gerçekleşirken oyuncularda da test sonuçları pozitif çıkan isimler oldu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Koronavirüs sebebiyle Almanya'da 1. ve 2. lig 2 Nisan'a kadar ertelendi
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?