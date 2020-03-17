"Almanya'da 10 mültecide korona virüsü teşhis edildi"
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Almanya'nın farklı kentlerindeki toplam 10 mülteci ve sığınmacıda korona virüsü teşhis edildiğini duyurdu.
17.03.2020 14:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:05
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Almanya 'nın farklı kentlerindeki toplam 10 mülteci ve sığınmacıda korona virüsü teşhis edildiğini duyurdu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Andrej Mahecic, Almanya'daki mülteci ve sığınmacılarda korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Mahecic, "Bu sabah itibariyle, Almanya'da kesinleşmiş 10 korona virüs vakası olduğunu öğrendik. Bunlar mülteci ya da sığınmacı olan kişiler" dedi. Vakaların Berlin, Münih ve Heidelberg kentlerinde tespit edildiğini ifade eden Mahecic, Alman yetkililere, virüse yakalanan mültecilere ve sığınmacılara kendi vatandaşlarıyla aynı şartlarda tedavi uygulamaları çağrısında bulundu.
Almanya'da son açıklanan raporlara göre, şu ana kadar tespit edilmiş 7 bin 610 vaka bulunurken, bugüne kadar 17 kişi ise hayatını kaybetti.
(İHA)
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Andrej Mahecic, Almanya'daki mülteci ve sığınmacılarda korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Mahecic, "Bu sabah itibariyle, Almanya'da kesinleşmiş 10 korona virüs vakası olduğunu öğrendik. Bunlar mülteci ya da sığınmacı olan kişiler" dedi. Vakaların Berlin, Münih ve Heidelberg kentlerinde tespit edildiğini ifade eden Mahecic, Alman yetkililere, virüse yakalanan mültecilere ve sığınmacılara kendi vatandaşlarıyla aynı şartlarda tedavi uygulamaları çağrısında bulundu.
Almanya'da son açıklanan raporlara göre, şu ana kadar tespit edilmiş 7 bin 610 vaka bulunurken, bugüne kadar 17 kişi ise hayatını kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Almanya, Sabah, Güncel
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