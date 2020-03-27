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Almanya'da 15 bin asker, korona virüs salgınına karşı mücadele edecek

Almanya, 15 bin askerini korona virüs ile mücadele kapsamında sivil makamlara destek için hazır hale getirdi.

27.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:00
Almanya'da 15 bin asker, korona virüs salgınına karşı mücadele edecek
Almanya , 15 bin askerini korona virüs ile mücadele kapsamında sivil makamlara destek için hazır hale getirdi.
Alman ordusu (Bundeswehr), korona virüs salgınına ilişkin yürütülen çalışamalar kapsamında, 15 bin askerin sivil makamlara destek için hazır duruma getirildiğini açıkladı. Açıklamada, General Martin Schelleis'ın komutasında olacak askerlerin 3 Nisan itibariyle sivil makamların hizmetinde çalışacakları duyuruldu. Askerlerin 5 bin 500'ünün güvenlik ve koruma hizmetinde, 6 bininin halkı koruma ve desteklemede, 600'ünün trafik sınır koruma ve sipariş hizmetinde, 18 timlik 400 askeri birliğin dezenfekte görevlerinde ve 2 bin 500 askerin de 500 kamyonlu depolama ve taşıma işlemlerinde faaliyet göstereceği belirtildi.
Almanya'da korona virüs vaka sayısı 47 bin 373'e yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 285'e ulaştı.
(Mehmet Koca/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Almanya, Güncel

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