Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:56



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:56

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Mönchengladbach kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogram ağırlığında bomba bulundu.Yaklaşık 260 bin kişinin yaşadığı şehrin merkezinde bulunan bomba nedeniyle bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Tahliye edilen yerler arasında çeşitli okullar, yaşlılar yurdu ve bakım evinin de olduğu bildirildi.İmha çalışmasının 15 saat sürmesi tahmin ediliyor.Belediyeden yapılan açıklamada, yerel saatle 20.00 sularında kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmesi planlanan bomba için belirlenen tehlike bölgesi içindeki merkez tren istasyonunun da boşaltılarak, bir süre kapatılacağı belirtildi.Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.