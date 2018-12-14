Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu

14 Aralık 2018 Cuma 15:56



14 Aralık 2018 Cuma 15:56

Almanya'nın Köln kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.Braunsfeld semtinde yapılan bir kazı çalışması esnasında bulunan 250 kilogramlık İngiliz yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için bölgede yaşayan 8 bin kişi tahliye edildi. Tahliye edilen yerler arasında yaşlı ve hasta bakım merkezinin de bulunduğu bildirildi.Semtte 500 metrekarelik alan riskli bölge olarak belirlenirken çevredeki yollar kapatıldı, hafif raylı sistem ve otobüs seferleri durduruldu.Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Aachener Caddesi'ndeki bir arazide bulunan bombanın imha çalışmalarının akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.İki hafta önce aynı yerde inşaat işçileri tarafından yine 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunarak imha edilmişti.Almanya'da bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.