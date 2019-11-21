Haberler » Güncel » Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu - Haber

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

21.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:24Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
'nın kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.
Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Buchheim semtinde bulunan 125 kilogramlık Amerikan yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 300 metrekare alanda yaşayan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, tahliye edilenler için Beuthener Caddesi'nde bulunan Johann-Gottfried-Herder Salonu'nda bir irtibat noktası oluşturulduğu vurgulandı.
Söz konusu bölgenin yakınındaki yolların trafiğe kapatıldığı kaydedilen açıklamada, toplu taşıma ile tren seferlerinin de durdurulduğunun altı çizildi.
Açıklamada, bomba imha ekiplerinin tüm bölgenin tamamen boşaltılmasını beklediği ve tahliye işleminin tamamlanmasıyla bombanın etkisiz hale getirilebileceği kaydedildi.
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
00:04 Twitter'dan yeni özellik: Paylaşıma verilen yanıtlar gizlenebilecek
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
17:45 Volkswagen, ertelediği Manisa fabrikası için kesin kararı yıl sonunda verecek
14:22 Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
10:41 Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
09:21 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22.11.2019 03:36:16