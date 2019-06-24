- Almanya'da 2 savaş uçağı çarpıştı- Pilotlardan biri kurtarıldı

- Almanya'da 2 savaş uçağı çarpıştıPilotlardan biri kurtarıldıBERLİN - Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde Eurofighter tipi iki savaş uçağı düştü. Uçakların kaza sonucu düştüğü bildirildi.Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nin İçişleri Bakanlığından "Ostseewelle" Radyosuna yapılan açıklamada, iki Eurofighter tipi savaş uçağının kaza sonucu düştüğü bilgisi onaylandı. Uçakların havada birbirlerine temas etmesi sonucu düştüğü, pilotlardan birinin kurtulduğu, diğerinin akıbetinin ise henüz bilinmediği bilgisi verildi.Yerel saatle 14.00 sıralarında iki Eurofighter tipi savaş jeti Müritz bölgesinde seyir halindeyken, kaza sonucu havada birbirlerine temas etti ve ardından düştü. Uçakların düştüğü alanda yangın çıktığı, itfaiyenin ve kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.İddiaya göre, iki pilot da düşmeden önce fırlatma koltuklarını çalıştırabildi. Pilotlardan biri kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı ve hayatta. Diğerinin akıbeti ise henüz bilinmiyor. Uçakların uçuş esnasında mühimmat taşıyıp taşımadıkları hakkında da net bir bilgi yok.