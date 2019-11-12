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Almanya'da 2'si Türk 3 kişi DEAŞ şüphesiyle gözaltına alındı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla tekrar gündeme giren DEAŞ'lıların sınır dışı planları, Almanya'da hareketliliğe sebep oldu.

12.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:15Almanya'da 2'si Türk 3 kişi DEAŞ şüphesiyle gözaltına alındı

'nin Barış Pınarı Harekatı'yla tekrar gündeme giren DEAŞ'lıların sınır dışı planları, 'da hareketliliğe sebep oldu. Almanya'da saldırı hazırlığında olduğu şüphesiyle 2'si Türk vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı.

Alman medyası, 24 yaşında Kuzey Makedonya kökenli bir Alman, 21 ve 22 yaşlarında 2 Türk vatandaşının silahlı, bombalı saldırı hazırlığında yakalandıklarını duyurdu. Frankfurt Savcılığı kaynaklı verilen haberde, operasyonda 170 emniyet personelinin görev aldığı, yakalanan zanlıların Ren-Main bölgesinde saldırı hazırlığında olduğuna dair ipuçlarına ulaşıldığı ifade edildi.

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Öte yandan DEAŞ'a yönelik operasyonların devam ettiği Almanya'nın politik gündeminde de terör örgütü üyelerinin ülkeye girişlerinde uygulanacak hukuki süreç tartışılıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, ülkeye gelecek DEAŞ'la bağlantılı kişilerin, eylemlerinden sorumlu tutulabilmeleri ve yargılanabilmeleri için somut delillerin elzem olduğunu vurgulamasının ardından, hem İçişleri Bakanı Horst Seehoferden, hem de Sol Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelenden benzer açıklamalar geldi.

Sevim Dağdelen ülkeye dönen DEAŞlılarla ilgili uyarıda bulunarak, potansiyel bir tehlike olarak görülen kişilerin 'kanıt yetersizliği nedeniyle hapis cezası almayabileceğine' dikkat çekti.

Züd Deuche Zeitung'a demeç veren İçişleri Bakanı Horst Sehoferden, "Geri dönenlerin Almanya için bir tehlike teşkil etmemeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sağlıklı yargı süreci için Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞlılar hakkında detaylı bilgiler istediği öğrenildi.



Türkiye, Almanya, Dünya

Kaynak: DHA

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