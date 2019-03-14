Almanya'da 2018 Yılında 109 Bin 584 İflas Gerçekleşti

Kaynak: İHA

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ülkede 2018 yılında 109 bin 584 iflas gerçekleşti.Federal İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında Almanya'da 109 bin 584 iflasın gerçekleştiğini açıkladı. İflasların 19 bin 302'sinin şirket iflasları olduğunu, bir önceki yıla oranla iflaslarda yüzde 3,9 oranında düşüş kaydedildiği, 1999 yılından bu yana en düşük iflas seviyesinin yaşandığı belirtildi.2018 yılı içerisinde iflas eden şirketlerin piyasaya ödemek zorunda olduğu paranın yaklaşık 21 milyar euro olduğu duyuruldu. Bireysel iflas sayısı ise yüzde 5,5 düşüş göstererek 90 bin 282'ye indi. - FRANKFURT