Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Almanya'da 2019'da sığınmacılara ve sığınmacı yurtlarına 1748 saldırı yapıldı

Almanya'da geçen yıl sığınmacılara ve sığınmacı yurtlarına toplam 1748 saldırı düzenlendiği bildirildi.

27.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:40
Almanya'da 2019'da sığınmacılara ve sığınmacı yurtlarına 1748 saldırı yapıldı
Almanya 'da geçen yıl sığınmacılara ve sığınmacı yurtlarına toplam 1748 saldırı düzenlendiği bildirildi.

Funke Medya Grubu bünyesindeki gazetelerdeki haberlere göre, Almanya İçişleri Bakanlığının, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevapta 2019'da sığınmacılara yönelik 1620, sığınmacı yurtlarına karşı da 128 saldırı yapıldığının kayda geçtiği ifade edildi.

260 saldırıda kundaklama girişiminde bulunulduğu, patlayıcı madde ve silah kullanıldığı ve 229 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke, birçok saldırının sonradan bildirildiği için geç kayıtlara geçtiğini anımsatarak gerçek sayıların gecikmeli kayda geçen olaylarla daha arttığının bilindiğini ifade etti.
Jelpke, bir ay önce Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısını hatırlatarak çok sayıda kişinin her gün ırkçılıkla karşılaştığını kaydetti.
Almanya'da 2018'de sığınmacılara 1775, sığınmacı yurtlarına yönelik de 173 saldırı kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Almanya'da 2019'da sığınmacılara ve sığınmacı yurtlarına 1748 saldırı yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:22: SPK'dan "Piyasa Dolandırıcılığı" uyarısı Açıklaması - Haber 18:21: Elbistan Belediyesi'nden yerel şive ile "evde kal" çağrısı - Haber 18:20: Barış Pınarı bölgesinde mayın ve patlayıcılar imha edildi - Haber 18:20: Borsa haftayı düşüşle tamamladı - Haber 18:19: flaş/2 - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor