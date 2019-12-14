Haberler » Güncel » Almanya'da 2019'un üçüncü çeyreğinde 187 İslamofobik suç işlendi - Haber

Almanya'da 2019'un üçüncü çeyreğinde 187 İslamofobik suç işlendi

Almanya'da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 187 İslamofobik suç işlendiği kayıtlara girdi.

14.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:32Almanya'da 2019'un üçüncü çeyreğinde 187 İslamofobik suç işlendi
'da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 187 İslamofobik suç işlendiği kayıtlara girdi.
Alman hükümeti, Sol Parti Meclis Grubunun Almanya'da işlenen İslamofobik suçlara ilişkin verdiği soru önergesine cevap verdi.

Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde 187 İslam karşıtı suç işlendi. Bu bağlamda 8 kişi yaralanırken, 6'sı eyaletinde olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.
Bu suçların 25'i camiye veya ibadethaneye yönelik saldırı şeklinde gerçekleşti.
Alman hükümeti, bu sayıların kesin olmadığı ve bu rakamın sonra eklenecek suçlarla daha da artabileceğine işaret etti.
Diğer yandan Alman hükümeti, 2019'un ikinci çeyreğinde daha önce 165 olarak açıklanan İslam karşıtı suçun daha sonra eklenenlerle 222 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.
Bu yılın ilk üç ayında da 132 İslam karşıtı suç işlendiği açıklanmış, ancak bu sayının daha sonra eklenenlerle 188 olarak gerçekleştiği ifade edilmişti.
"Her İslam karşıtı saldırı, polise bildirilmesi lazım"
Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda Almanya'da İslam düşmanlığının arttığına işaret ederek, özellikle camilere ve Müslümanlara saldırıların yoğunlaştığının gözlendiğini belirtti.

Birçok saldırının. mağdurların polise şikayette bulunmadığı için kayıtlara geçmediğini vurgulayan Kesici, "Her İslam karşıtı saldırı polise bildirilmesi lazım. Bu, İslam karşıtlığının bu ülkede büyük bir sorun olduğunu göstermek açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, Hessen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:16 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor - Haber
15:15 Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar (1) - Haber
15:14 TBMM Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Laricani ile basın açıklamasında bulundu - Haber
15:13 İskenderin demir çelik fabrikasından dumanlar yükseliyor-1 - Haber
15:10 SANKON'dan İspanya Krallığı Ankara Büyükelçisine ziyaret - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! Yaralı işçiler var - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 15:18:08