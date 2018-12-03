Almanya'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"

Almanya
'nın Dortmund
kentinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" kutlandı.
Dortmund Beyaz Saray
salonunda Almanya'daki Göçmen Kökenli Engellileri Destekleme Derneği (BeMig) tarafından "Yolumuz çok uzun, yapacak çok şey var" konulu program düzenlendi. Türkiye
'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci
, burada yaptığı konuşmada, engelliliğin sosyal hayatı engelleyen bir kusur olmadığını, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Cebeci, "Her birimizin yaşantımızın her anında birer engelli olabileceğimizi aklımızdan çıkarmamamız gerekir" dedi.
BeMig Başkanı Ali Osman Aktaş
, her yıl farklı bir konuyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.
Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Aktaş, "Bu özel insanlar yolda, sokakta, oturduğunuz binada bir göz hizasında merhaba dememizden bile mutlu oluyor. Sizlerden sadece manevi destek talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Şarkıların seslendirildiği ve dernek üyelerinin kendi duygularını yansıtan şiirler okuduğu programda, zaman zaman duygulu anlar yaşandı.
Dortmund,3 Aralık,Dünya Engelliler Günü,Almanya
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:03