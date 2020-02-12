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Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı

Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bomba ihbarı yapılan 3 caminin boşaltıldığı ve arama yapıldığı belirtildi.

12.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 23:20Almanya'da 3 camiye bomba ihbarı
'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bomba ihbarı yapılan 3 caminin boşaltıldığı ve arama yapıldığı belirtildi.
Almanya'nın Essen, Unna ve Hagen kentlerinde bulunan 3 cami için bomba ihbarı yapıldığı açıklandı. Alman polisi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ihbarların elektronik posta yoluyla yapıldığını, elektronik posta içeriklerinin birbirine benzer olduğunu belirtti. Üç kentteki camilerin boşaltıldığını ifade eden polis sözcüsü, arama işlemlerinin devam ettiğini aktardı.
(İHA)

Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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