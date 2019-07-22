Almanya'da 3 camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi, Manheim Yunus Emre Camisi ve Mainz Merkez Camisi'ne eş zamanlı olarak "Combat18" isimli neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postada "Caminin ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası 15.45'te patlayacak." ifadesi ve ırkçı söylemler yer aldı.

CAMİDE BOMBA ARAMASI YAPILDI

Camiye gönderilen elektronik postanın polise bildirilmesiyle tahliye edilen camilerde uzmanlar, konuya duyarlı köpeklerle bomba araması yaptı. İncelemenin ardından bomba bulunmadığı açıklanan camiler yeniden ibadete açıldı.

Almanya'da son 2 haftada camilere yapılan bomba ihbarı 8'e ulaştı.