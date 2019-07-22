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Almanya'da 3 camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Almanya'da bomba ihbarı yapılan 3 camiyle Alman Sol Parti Genel Merkezi'nde yapılan inceleme sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

22.07.2019 23:01

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg Merkez Camisi, Manheim Yunus Emre Camisi ve Mainz Merkez Camisi'ne eş zamanlı olarak "Combat18" isimli neo-Nazi terör örgütü imzasıyla gönderilen elektronik postada "Caminin ana giriş kapısına yerleştirdiğimiz TATP bombası 15.45'te patlayacak." ifadesi ve ırkçı söylemler yer aldı.

CAMİDE BOMBA ARAMASI YAPILDI

Camiye gönderilen elektronik postanın polise bildirilmesiyle tahliye edilen camilerde uzmanlar, konuya duyarlı köpeklerle bomba araması yaptı. İncelemenin ardından bomba bulunmadığı açıklanan camiler yeniden ibadete açıldı.

Almanya'da son 2 haftada camilere yapılan bomba ihbarı 8'e ulaştı.

Almanya'da 3 camiye yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel

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