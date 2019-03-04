Almanya'da "5. Mevsim" Karnaval Geçidi - Köln

Kaynak: AA

Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamaları, Rosenmontag (Güller Pazartesisi) geçitleriyle devam ediyor.Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Köln, Bonn, Düsseldorf ve Aachen'daki kortejlere at ve at arabalarının katılmasına izin verilmedi. Bazı kortejde yer alan atlı konseptlerde, özel olarak hazırlanmış plastik at maketleri kullanıldı.Yasağa gerekçe olarak ise yapılan testler sonucu korteje katılan atların kanında sakinleştirici madde bulunması gösterildi. Geçtiğimiz yıl Köln'deki geçitte bir at arabası devrilmiş ve kaza sonucu 6 kişi yaralanmıştı.300 ton şekerleme dağıtıldıAlmanya'daki karnavalın başkenti olarak kabul edilen Köln'de zaman zaman yağan yağmur ve fırtınaya rağmen renkli kostümleriyle sokağa dökülen halk, geçide katılan araçlardan kendilerine atılan çikolata, şeker ve oyuncakları topladı.Yaklaşık 7 kilometrelik, 5 saat süren ve 12 bin kişinin yürüdüğü geçitte, müzik ve dans eşliğinde, özel hazırlanan araçlardan halka yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı.Köln Karnaval Komitesi, bu yıl karnaval geçidinde 300 ton şekerleme, 700 bin çikolata, 300 bin demet çiçek, binlerce oyuncak ve çeşitli küçük hediyeler dağıtıldığını açıkladı.Köln'deki geçidi Almanya'nın farklı şehirlerinden gelenlerin yanı sıra, komşu ülkelerden gelen yaklaşık bir milyon kişinin izlediği belirtildi.Bazı kentlerde iptal edildiÖte yandan bazı bölgelerde ise geçitlerin hava muhalefeti ve şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildiği bildirildi.İptal edilen şehirlerden bazıları Bottrop, Hattingen, Seligenstadt ve Fulda olarak belirtildi.