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Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu

Almanya'da her yıl geleneksel olarak 11 Kasım'da yerel saatle 11.11'de başlayan karnaval sezonunda, Köln, Düsseldorf ve Mainz başta olmak üzere birçok büyük kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

11.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:38Almanya'da
'da her yıl geleneksel olarak 11 Kasım'da yerel saatle 11.11'de başlayan karnaval sezonunda, , Düsseldorf ve Mainz başta olmak üzere birçok büyük kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Karnaval kutlamalarının başkenti olarak bilinen Köln'deki Heumarkt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, hep bir ağızdan 11'den geriye sayarak karnaval sezonunu başlattı.
Bu yıl "Kalp, şehrin bu bölgesinde atıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, soğuk havaya rağmen karnavalcılar renkli kostümleriyle sokakları doldurdu.
Müzik grupları sokaklarda mini konserler verirken, karnavala katılanlar müzikler eşliğinde dans edip eğlendi.
Karnaval sezonu
Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor. Almanya'da karnaval dönemi, 24 Şubat 2020'de "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 26 Şubat 2020'de "Aschermittwoch" (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek.
Karnavalın ardından "Fastenzeit" denilen ve 40 gün süren, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği "oruç" dönemine girilecek.

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

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