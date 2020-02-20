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Almanya'da 5 Türk'ün can verdiği nargile kafe saldırılarının arkasından ırkçılık çıktı

Almanya'da Hanau kentinde iki ayrı nargile kafeye düzenlenen ve kesin olmamakla birlikte 5 Türk'ün can verdiği saldırının arkasından ırkçılık çıktı. Tobias R. adlı fail, ardında saldırıyla ilgili ırkçı ifadelerin bulunduğu mektup ve video bıraktı.

20.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:31

'nın kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ve annesi ise evlerinde ölü bulundu.

Saldırılar, Hessen eyaletine bağlı Hanau kentindeki iki ayrı nargile kafede düzenlendi.

5 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Saldırıda kesin olmamakla birlikte 5 Türk hayatını kaybetti.

Bir görgü tanığı saldırganların kullandığı aracın plakasını polise bildirdi.

SALDIRGAN VE ANNESİ ÖLÜ BULUNDU

Polis, fail olduğu düşünülen kişinin evini bastı ve kapıyı patlatarak eve girdi.

Evde saldırgan ve annesinin ölü olarak bulunduğu açıklandı.

IRKÇI BİR MEKTUP VE VİDEO BIRAKTI

Fail olduğu düşünülen kişinin Alman olduğu, avlanma belgesinin bulunduğu ve arabasında çok sayıda mühimmat sakladığı kaydedildi.

Alman gazetesi Bild de saldırganın aşırı sağcı eğilimli olduğunu yazdı. Ayrıca gazetenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Tobias R. adlı fail, saldırıyla ilgili ırkçı ifadelerin bulunduğu mektup ve bıraktı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, saldırıyı "Korkunç bir suç" olarak nitelendirdi, yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diledi.

Son dakika: AlmanyaSon dakika: Almanya'nın Hanau kentinde iki ayrı nargile kafe silahla tarandı: 5'i Türk 9 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika: AlmanyaSon Dakika: Almanya'da nargile kafelere düzenlenen saldırılarda Türk vatandaşlar da hayatını kaybetti

Almanya'da 5 Türk'ün can verdiği nargile kafe saldırılarının arkasından ırkçılık çıktı

Almanya, Hanau, Dünya, Güncel


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