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Almanya'da 5 Türk'ün can verdiği saldırının failinin kimliği belli oldu

Almanya'da 5'i Türk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği ve fotoğrafı ortaya çıktı. İsminin Tobias R. olduğu öğrenilen failin, evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube'a yüklediği öğrenildi.

20.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:29

'nın batısında bulunan Frankfurt yakınlarındaki Hanau kasabasında iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az dokuz kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, ölenlerin arasında kesin olmamakla birlikte 5 Türkün de bulunduğu belirtildi.

Alman Bild gazetesinin ulaştığı bilgilere göre; Tobias R. adlı saldırgan bir dairede ölü bulundu. Evde bir itiraf mektubu ile videoya rastlandı. Mektupta aşırı sağ ile bağlantılı karışık ifadeler yer aldığı bildirildi. Saldırganın annesini öldürüp intihar ettiği düşünülüyor. Alman gazetesi Bild ise saldırganın bir fotoğrafını paylaştı.

Irkçı saldırgan Tobias R.

VİDEO VE MEKTUP BIRAKTI

Alman basını, Tobias R. isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube'a yüklediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre aşırı sağcı saldırgan Tobias R. mektupta "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" görüşünü savunuyor.

Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektupta ve videoda Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Ancak polis, saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermedi. Polis, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtti. Saldırıya başka kişilerin katılıp katılmadığı da açıklık kazanmadı.

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Almanya, Dünya, Güncel


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