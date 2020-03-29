Almanya'da 5 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
29.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:04
Almanya 'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Türk vatandaşı 5 erkek, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Söz konusu kişilerin bazılarının eş ve çocuklarında da virüse rastlandığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 12'ye yükseldi.
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Kaynak: AA