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Almanya'da "50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı" açıldı

50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı, Almanya'nın Köln kentinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

02.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:42Almanya'da
50. ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı, 'nın kentinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Köln Fuar Merkezi'nde 120 bin metrekare alanda kurulan fuara, yaklaşık 70 ülkeden 1500 firma katılıyor. Fuarda Türkiye, 49'u bireysel ve 33'ü milli katılım olmak üzere toplam 82 firmayla temsil ediliyor.
Şekerleme, bisküvi, atıştırmalık, çikolata ve gofret gibi ürünlerin sergilendiği fuarda, bu yıl özellikle vegan ve helal ürünler ön plana çıkıyor.
Fuar, 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Almanya, Köln, Güncel

Kaynak: AA

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