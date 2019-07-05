05.07.2019 14:36
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Almanya'da 5G teknolojisi kullanılmaya başlandı

Almanya

Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, başkent Berlin ve eski başkent Bonn'da 5G teknolojisini kullanıma sürdüğünü açıkladı.

Alman telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom, başkent Berlin ve eski başkent Bonn'da 5G teknolojisini kullanıma sürdüğünü açıkladı.
Telekomünikasyon şirketi Deutsche Telekom tarafından yapılan açıklamada, başkent Berlin ve Bonn'da 5G teknolojisini hizmete sunduklarını, aynı hizmetin Münih, Hamburg, Darmstadt ve Leipzig'de de başlatılacağı belirtildi.
Açıklamada, gelecek 18 ay içinde ülkenin yirmi büyük şehrinde 5G teknolojisinin kullanıma başlanacağını bildirilirken, şirketin satış ve temsilci noktalarında, 5G uyumlu telefonların edinilebileceği kaydedildi.
Deutsche Telekom, 5G sistem hizmeti için düşük maliyetli bir iletişim altyapısı oluşturmaya yönelik çalışmalarını uzun zamandır sürdürüyordu.  19 Mart 2019'da başlayıp, 12 Haziran 2019 'da tamamlanan, hacmi 6 milyar 549 milyon euro olan 5G teknolojisi frekans lisans ihalesinden, 2 milyar 170 miyon euroluk frekans almıştı.


- Ceylan
Kaynak: DHA
berlin, Dünya

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