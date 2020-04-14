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Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

14.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:56
Almanya'da 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya 'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Essen, Nürnberg ve Gelsenkirchen bölgelerinde 8 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 62'ye yükseldi.
Ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı yaklaşık 132 bin, aralarında 62 Türk'ün de bulunduğu virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 424 olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Güncel
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