Haberler » Güncel » Almanya'da 910 aşırı sağcı silah ruhsatına sahip

Almanya'da 910 aşırı sağcı silah ruhsatına sahip

Almanya'da 910 aşırı sağcının silah ruhsatının bulunduğu bildirildi.

07.11.2019 21:32 | Son Güncelleme: 07.11.2019 21:32 Almanya'da 910 aşırı sağcı silah ruhsatına sahip
Almanya'da 910 aşırı sağcının silah ruhsatının bulunduğu bildirildi.
İçişleri Komisyonunun kapalı oturumuna katılan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang'ın ifadesine yer veren RedaktionsNetzwerk Deutschland adlı internet sitesi, ülkede silah ruhsatına sahip aşırı sağcıların her geçen gün arttığına dikkati çekti.
Haberde, geçen yıl sonunda bu rakamın 792 olduğu geçen 11 aylık sürede aşırı sağcılara 118 silah ruhsatı daha verildiği ve şu anki sayının 910 olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığının aşırı sağcıların silahsızlanması için çaba sarf ettiği aktarılan haberde, geçmiş yıllarda 570 aşırı sağcının silah ruhsatını da iptal ettiğine yer verildi.
Ülkede hakim, savcı, siyasetçi ve kuyumcu haricindeki kişilerin büyük silahlar için ruhsat alma şansının hemen hemen olmadığı vurgulandı.
Almanya'da geçen ay Halle kentinde yaşanan ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan aşırı sağcı saldırının ardından iktidar geçen hafta aşırı sağ kaynaklı suçlara karşı dokuz maddelik bir önlemler paketi hazırlanmıştı.
Bu maddelerden bir tanesi de silah yasasının sertleştirilmesi olmuş ve silah edinmek isteyenler hakkında Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından yapılacak inceleme ile bu şahısların anayasaya aykırı derneklere üye olmalarının tespit edilmesi durumunda, silah sahibi olmalarının engelleneceği belirtilmişti.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:18   GÜNDEM ÖZETİNE
03:09   İran'da 5.9 ve 4.3 büyüklüğünde 2 deprem
03:04   Kendisini şikayet ettiği iddiasıyla komşu esnafı vurdu
03:04   Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı
02:55   Wolfsberger - Medipol Başakşehir maçının ardından
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:20:32