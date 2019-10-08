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Almanya'da ABD savaş uçağı düştü

ABD ordusuna ait bir savaş uçağının, Almanya'nın Lüksemburg sınırındaki Trier kenti yakınlarındaki Zemmer ile Rodt kasabaları arasında düştüğü bildirildi.

08.10.2019 17:54Almanya'da ABD savaş uçağı düştü
ABD ordusuna ait bir savaş uçağının, Almanya'nın Lüksemburg sınırındaki Trier kenti yakınlarındaki Zemmer ile Rodt kasabaları arasında düştüğü bildirildi.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, ABD ordusuna ait bir savaş uçağı, yerel saatle 15.00 sularında Zemmer ile Rodt kasabaları arasındaki bir bölgeye düştü.
Resmi olmayan bilgilere göre F-16 tipindeki uçağın pilotunun fırlatma koltuğu sayesinde kurtulduğu ve tedavi altına alındığı kaydedildi.
Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ve çevrede yaşayanların da kaza mahallinden uzak tutulduğu aktarıldı.
Başka yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken, yetkililerin kaza nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Lüksemburg, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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