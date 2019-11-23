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Almanya'da "Almanya Türküleri" paneli ve gurbet türküleri konseri

Almanya'nın Köln kentinde "Almanya Türküleri" paneli ile gurbet türkülerinin seslendirildiği konser düzenlendi.

23.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:20Almanya'da
'nın kentinde "Almanya Türküleri" paneli ile gurbet türkülerinin seslendirildiği konser düzenlendi.
Köln Yunus Emre Enstitüsü ile Köln Üniversitesi Müzik Etnolojisi Enstitüsü iş birliğiyle Köln Üniversitesinde düzenlenen panelde Avrupa'ya göç eden ilk kuşagın yazdığı türküler ve konu aldıkları toplumsal sorunlara deginildi.
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı konuşmada, gurbet türkülerinin söz yazarlarının genelde anonim ya da halk edebiyatı aşıklarından oluştuğunu söyledi.
Anadolu'dan Avrupa'ya yönelik göç tarihinde dert ve özlemleri anlatma yönteminin zamanla değiştiğine dikkati çeken Öztürk, "Türkülerin sözlerinde Avrupa'ya göç edenlerin her türlü sorun, dert, umut ve özlemlerini duymak mümkündür. Yeni kuşakla birlikte bu geleneği yaşatma imkanı zayıflamış, başkaldırı içeren rap türü yaygınlaşarak bu türkülerin yerini almıştır." dedi.
Köln Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Eckehard Pistrick moderatörlügünde gerçekleştirilen panelde Dortmund Orpheus Müzik Toplulugu Başkanı Rebal Alkhodari ile Yurdun Sesi Toplulugundan Çigdem Ahi de konuşma yaptı.
Panelin ardından Almanya'da Türk kökenlilerin kurduğu ilk korolardan, Cengiz İyilik yönetimindeki Yurdun Sesi Toplulugu sahne aldı.
Koronun Almancaya da çevrilen gurbet türküleri müzikseverlerce alkışlandı.

Almanya, Avrupa, Köln, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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