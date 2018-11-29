Almanya'da Amazon'a, "Rekabet" Soruşturması

29 Kasım 2018 Perşembe 17:52



29 Kasım 2018 Perşembe 17:52

BERLİN (AA) – Almanya rekabet kurumu Federal Kartel Dairesi, Amazon'un online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığını araştırmaya yönelik soruşturma başlattı.Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, "Aldığımız birçok şikayetten dolayı, Amazon'un satıcılara karşı pazardaki pozisyonunu kötüye kullanıp kullanmadığını inceleyeceğiz." ifadesi kullanıldı.Kartel Dairesi, satıcıların bilgilerini kullanmayı, ödemeleri askıya almayı ve açıklama yapmadan satıcıların hesaplarını bloke etmeyi de Amazon'un satıcılara karşı uygulamaları olarak gösterdi.