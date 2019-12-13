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Almanya'da apartmanda patlama: 25 yaralı… Polis: Binadakiler tahliye edildi (2)

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

13.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:39Almanya'da apartmanda patlama: 25 yaralı… Polis: Binadakiler tahliye edildi (2)

'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Blankenburg şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Yerel medya patlamanın yerel saatle 08.55'te 5 katlı bir binada meydana geldiğini; kurtarma ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saat sonra bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda çok sayıda kişinin yaralandığını; binadaki herkesin tahliye edildiğini duyurdu.Patlamanın nedeni araştırılıyor.

anya'da apartmanda patlama: 25 yaralı… Polis: Binadakiler tahliye edildi (2)



Almanya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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