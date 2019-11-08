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Almanya'da aşırı sağcı istihbaratçı görevinden uzaklaştırıldı

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda (BfV) görevli bir istihbaratçının, aşırı sağcı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

08.11.2019 00:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 00:28 Almanya'da aşırı sağcı istihbaratçı görevinden uzaklaştırıldı
Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda (BfV) görevli bir istihbaratçının, aşırı sağcı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
Alman Süddeutsche Zeitung'un Kuzey Alman Radyo TV Kurumu (NDR), Batı Alman Radyo TV kurumu (WDR) ile yürüttüğü araştırma sonucunda hazırlanan haberde, görevi "aşırı sağcıları takip etmek" olan istihbaratçının kendisinin de aşırı sağcı olduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Haberde sekiz yıldır kurumda çalışan istihbaratçı hakkında mayıstan bu yana disiplin soruşturması yürütüldüğü ve bu kişinin Whatsapp grubunda aşırı sağcı ifadeler kullandığı, Adolf Hitler'in fotoğraflarını paylaştığının tespit edildiği kaydedildi.
Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang da gelişme hakkında Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimden bu yana benim bildiğim bu türdeki ilk vaka" ifadesini kullandı.

Almanya, TV, Güncel

Kaynak: AA

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