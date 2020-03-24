Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyelerine hapis cezası - Haberler

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyelerine hapis cezası

Almanya'da aşırı sağcı "Revolution Chemnitz" terör örgütünün 8 üyesi, Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 2 yıl 3 ay ila 5,5 yıl değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

24.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:36
Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyelerine hapis cezası
Almanya 'da aşırı sağcı "Revolution Chemnitz " terör örgütünün 8 üyesi, Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 2 yıl 3 ay ila 5,5 yıl değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre mahkeme, 22 ila 32 yaşlarında 8 sanığı, terör örgütüne üye olmaktan mahkum etti.
İddianamede örgüt üyelerinin, siyasetçilere ve yabancılara yönelik silahlı saldırılar yapmayı hedeflediği, iki Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümü 3 Ekim 2018'de Berlin'de bir eylem planladığı ifade edildi.
2 yıl 3 ay ile 5,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilen sanıkların, saldırılar için silahlar temin etmek için de çaba gösterdiği belirtildi.
Sanıklar, 10 Eylül 2018'de terör örgütünü kurduktan 21 gün sonra 1 Ekim'de Saksonya ve Bavyera'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Chemnitz, Dresden, Almanya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

MHP’li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı Haberler
MHP'li Grup Başkanvekili, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı
Türkiye’de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan can kaybı 44 oldu, vaka sayısı yükseldi
Nevşehir Belediyesi’nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık Haberler
Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu Haberler
Hükümetin askeri ücret desteğinin miktarı belli oldu
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Haberler
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Türkiye’nin İran’a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı Haberler
Türkiye'nin İran'a açılan kapısı yolcu giriş çıkışına kapatıldı
New York Valisi’nden Trump’a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin Haberler
New York Valisi'nden Trump'a tepki: Ölecek 26 bin kişiyi siz belirleyin
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma Haberler
Koronanın yüzeylerde 3 gün yaşadığı tezini çürüten araştırma

Son Dakika Güncel Haberleri

22:54: Sosyal medyada rencide edilen yaşlı adama destek ziyareti - Haber 22:53: SPOR Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Evde kal, sporla kal - Haber 22:50: BM'den yaptırım altındaki ülkeler için acil çağrı - Haber 22:49: Kolombiya'da koronavirüsle mücadele çalışmaları - Haber 22:48: Belediye başkanından İhsan Amca'ya ziyaret - Haber 22:40: MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, darp edilen yazarın fotoğrafı paylaştı - Haber 22:12: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi - Haber 22:11: Nevşehir Belediyesi'nden koronavirüs temizliği: Foşur foşur yıkadık - Haber 22:03: Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz - Ekonomi 21:47: Ünlü isimlerin reklamını yaptığı ilacı üreten firmanın sahibi konuştu - Magazin 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber