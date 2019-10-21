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Almanya'da aşırı sağcılardan bir siyasetçiye ölüm tehdidi

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring, aşırı sağcılar tarafından ölüm tehdidi aldığını bildirdi.

21.10.2019 12:44Almanya'da aşırı sağcılardan bir siyasetçiye ölüm tehdidi
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Mike Mohring, aşırı sağcılar tarafından ölüm tehdidi aldığını bildirdi.

Mohring, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcıların kendisine seçim kampanyasına son vermesi talebini içeren elektronik posta gönderdiğini belirterek, "Bunu yapmazsam beni Köln Belediye Başkanı Henriette Reker gibi bıçaklayacaklarını, hatta otomobilde bomba patlatacaklarını belirttiler. Nefrete, şiddete, saldırganlığa ve ölüm tehditlerine izin vermememiz lazım." dedi.

Diğer politikacıların da tehditler aldığını aktaran Mohring, "Thüringen'de birlikte durmamız lazım." ifadesini kullandı.

Thüringen Eyalet Kriminal Dairesinin Mohring'e yönelik ölüm tehdidine ilişkin soruşturma başlattığı belirtti.

Bölgede 27 Ekim'de Eyalet Meclisi seçimleri yapılacak. Mohring seçimlerde CDU'nun birinci sıra adayı olarak yarışıyor.

Twitter, Köln, Güncel

Kaynak: AA

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