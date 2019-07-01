01.07.2019 17:00
Haberler » Güncel » Haber

Almanya'da askeri helikopter düştü

Almanya

Almanya'da bir askeri helikopter düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Almanya 'da bir askeri helikopter düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Nisersachsen Eyaleti'nin güneyinde meydana gelen kazada Alman ordusuna ait bir helikopterin düştüğü bildirildi. Yapılan açıklamaya göre olayda en az bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Askeri helikopterin hangi sebeple düştüğü ve helikopterde kaç kişinin olduğu konusunda henüz detaylı bir bilgi yok. Bir hafta önce yine Almanya'nın kuzey bölgesinde Alman ordusuna ait Eurofighter tipi iki savaş uçağı havada çarpışmış, olayda bir pilot hayatını kaybetmişti.
( Mahmut Tosun /İHA)
Kaynak: İHA
Almanya , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:35 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
18:35 Ibrahimovic'in bahis şirketine milyonluk para cezası
18:31 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tek teker geçen trafik magandası yakalandı
18:31 ŞİLE'DE RENKLİ KABOTAJ BAYRAMI KUTLAMASI -2
18:31 Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'e tünel tepkisi
18:31 Firari hükümlü tatile gittiği ilçede yakalandı
18:31 BURSA Ayvalık'ta renkli Kabotaj Bayramı kutlaması