Almanya'da ASKFEST ile spor, kültür ve eğlence dolu günler

Almanya'nın Hamm şehrinde gerçekleşecek Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Haziran ayının 28, 29 ve 30'unda LippenPark'ta düzenlenecek festivalde spordan eğlenceye; sanattan gastronomiye birçok program katılımcıların istifadesine sunulacak.



Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hamm Belediyesi işbirliği ile organize edilen ASKFEST'te, çağdaş ve geleneksel spor müsabakaları, bireysel ve takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür-sanat etkinlikleri ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor.



Almanya'da Türklerin yoğunluklu olarak yaşadığı şehirlerden olan Hamm'da düzenlenecek festivalin lokasyonu olan Lippenpark ise 1950'lerden itibaren Almanya'ya anlaşmalar çerçevesinde göç eden Türk işçilerin yoğun olarak çalıştığı eski bir maden ocağı. Şu an parka çevrilen bu alanda ASKFEST sayesinde 7'den 70'e Türk ve Alman vatandaşlar ve aileler beraber spor yapıp eğlenecekler. Türk ve Alman kültürlerine ait etkinlikler sayesinde ise birbirlerinin kültürlerini derinlemesine tecrübe etme imkanı bulacaklar.



"Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa" sloganı ile yola çıkan festival spor, kültür ve eğlence alanında sayısız etkinlikten oluşuyor. Futbol, basketbol, atletizm müsabakaları, masa tenisi, bowling, kaykay, bisiklet gibi sporlar, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, aşık oyunu gibi geleneksel sporlar, çocuk oyunları, zeka oyunları, Türk ve Alman mutfaklarının eşsiz örneklerinin sergileneceği gastronomi bölümü, Türk ve Alman kültürlerine ait ürünlerin sergileneceği stantlar ve birbirinden eğlenceli konser ve etkinlikler festival programının önemli başlıkları olarak göze çarpıyor.



Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Sn. Abdullah Eren, Hamm Belediye Başkanı Sn. Thomas Hunsteger Petermann ve her iki ülkeden yetkililerin katılacağı festivale Türkiye ve Almanya'dan çok sayıda ünlü ve yetkin sporcu ile sanatçı da davetliler arasında. Başta Hamm şehrinin Türk ve Alman sakinleri olmak üzere Almanya ve Avrupa'dan yüzbinlerce ziyaretçinin beklendiği festivale katılım ücretsiz gerçekleşecek. - ANKARA

Kaynak: İHA