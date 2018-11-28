Almanya'da Ayrımcı "Gönüllü Geri Dönüş" Kampanyasına Sığınmacılardan Tepki

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:50



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:50

Almanya'da 2018 yılı başından itibaren ülkelerine dönmek isteyen sığınmacılara yönelik yürütülen program ilgi görmeyince ek olarak başlatılan kampanya kapsamında ailelere 3 bin euroya kadar teşvik sunulması planlanıyor. Konuyla ilgili başlatılan reklam kampanyasının afişlerinde Türkiye'nin de bulunduğu birkaç ülkenin bayraklarının yer alması ise sığınmacıların tepkisini çekti.Almanya Federal İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan, "Gönüllü Geri Dönüş" (Freiwillige Rückkehr) kampanyasının afişi Almanya'daki reklam panolarını süslerken, afişe sığınmacılardan tepki geldi. Sığınmacıların geldikleri ülkelere geri dönmelerini teşvik amaçlı başlatılan kampanyasının afişinde Türkiye, Rusya, Irak, Hindistan, Afganistan, Irak ve Lübnan gibi ülkelerin bayrakları yer alıyor. 7 dilde hazırlanan afiş, Almanya'nın tren garları ve kamuya açık birçok alanlardaki reklam panolarında yer alırken, bu kampanya için Federal İçişleri Bakanlığı'nın 500 bin euro reklam bütçesi ayırdığı öğrenildi. Afişler, birçok kurum, kuruluş ve insan tarafından "ayrımcı" olarak nitelendirildi.Geri dönenlerin 1 yıllık masrafları karşılanacak"Senin ülken! Senin geleceğin! Şimdi!- Gönüllü geri dönüş" başlıklı ayrımcı afişte, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ülkesine geri dönmek isteyen sığınmacılara, bir yıl boyunca ikamet, kira masraflarını karşılama taahhütleri gibi ifadeler yer alıyor. Afişlerde büyük bir ayrımcılık yapıldığı için tepki gösterenler, bunu sezon sonu indirim kampanyalarına benzeterek, mültecilerin bu kadar çok aşağılanmasının Almanya'ya yakışmadığını dile getirdi. Federal İçişleri Bakanlığı'ndan da tepkilere ilişkin bir açıklamada, kampanyanın Almanya'da kalma "perspektifi" olmayan kişilere yönelik olduğu kaydedildi. Kampanya çerçevesinde yapılan açıklamaya göre, mültecilik başvurusu sonuçlanmadan gönüllü geri dönüşe karar veren kişilere 12 ay boyunca aylık bin 200 euro ve eğer 12 yaş altı çocukları varsa her biri için de 600 euro verilecek. Mültecilik başvurusu tamamlanmış ve reddedilmiş kişilere ise aylık 800 euro ve 12 yaş altı çocuklarına da 400 euro verilecek. Aynı aileden dört kişi birlikte dönme kararı alırsa ek olarak aylık 500 euro daha ödenecek.Irkçılık endişelendiriyorLeipzig Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlar da Almanya'da ırkçılığın giderek arttığını teyit ediyor. Bu araştırmaya göre toplumda yabancı düşmanlığı, Müslümanlara ve Musevilere karşı önyargıların sürekli artışta olduğu gözleniyor. Araştırmada, halkın yüzde 24'ünün yabancıları istemediği ortaya çıkarken, halkın yüzde 40'ının ise göçmenlere karşı daha sert bir politika izlenmesini talep ediyor. - HAMBURG