Almanya'da "Batı'da İslam Mimarisi" Sergisi

Almanya
'nın Köln
kentinde " Avrupa
'daki Camiler: Batı'da İslam Mimarisi" temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Köln Yunus Emre Enstitüsü'ndeki (YEE) sergi, 1977 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla uğraşan ve 1992 yılında Müslüman olan Eckhard Krausen'in fotoğraflarından oluşuyor.
Danimarkalı fotoğraf sanatçısı Krausen, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar Asya
ve Afrika
'daki birçok ülkenin yanı sıra Avrupa ve Yeni Zelanda
'da fotoğraflar çektiğini ifade etti.
Krausen, bu sergide yer alan fotoğraflarda Hıristiyan Avrupa'daki camilerin geçmişten bugüne mimari gelişimlerini gösterip, bu camilerin mimari estetiğine dikkat çekmek isteğini vurguladı.
Köln YEE Müdürü Yılmaz Bulut da bu konuda düzenledikleri konferans ve sergiyle Avrupa'da gelişen İslami mimariye ışık tutmak istediklerini söyledi.
Bulut, "İslam ve Müslümanlıkla ilgili özellikle son dönemlerde Batılı toplumlarda oluşturulmak istenen olumsuz algıyı kırmak istiyoruz. Bu bağlamda Köln ve Aachen'da düzenlediğimiz etkinliklerle gerek siyasi olarak gerekse medyada estirilmeye çalışılan olumsuz havadan kurtulup, buradaki kamuoyunda bizlerle ilgili olumlu gelişmeleri ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.
Sergide Almanya'nın Köln, Münih
, Hamburg, Berlin
, Mannheim
ve Penzberg, Danimarka'nın Kopenhag
, Belçika
'nın Brüksel
, Avusturya
'nın Viyana
, İsveç
'in Stokholm ve Malmö
, Litvanya
'nın Kaunas
, İskoçya'nın Edinburgh, İngiltere
'nin Londra
, Sheffield, Leeds şehirleri, Cebelitarık
, İspanya
'nın Marbella ve Granada
, İtalya
'nın Roma
, Palermo
kentleri, Sicilya, Polonya
'nın Varşova
ve Fransa
'nın Lyon
ve Saint Etienne
şehirlerinde bulunan camilerin fotoğrafları yer alıyor.
Sergi 1 Aralık
tarihinden itibaren Diyanet İşleri
Türk İslam Birliği
(DİTİB) Köln Merkez
Camisi konferans salonunda devam edecek.
29 Kasım 2018 Perşembe 00:37