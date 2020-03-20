Almanya'da Bavyera eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı
Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalet çapında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
20.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:26
Almanya 'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalet çapında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Markus Söder Münih'te yaptığı açıklamada, yarından itibaren iki hafta boyunca "önemli bir sebebi" olmayanların sokağa çıkmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Söder, bu kararın eyalette Kovid-19 görülen kişi sayısının artmasıyla alındığını söyledi.
Başbakan Angela Merkel'in "evde kalma" çağrısını hatırlatan Söder, "En büyük önceliğimiz insanları korumak." dedi.
Robert Koch Enstitüsüne göre Bavyera eyaletinde enfekte olanların sayısı 2 bin 401 olurken 12 kişi hayatını kaybetti.
Markus Söder Münih'te yaptığı açıklamada, yarından itibaren iki hafta boyunca "önemli bir sebebi" olmayanların sokağa çıkmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Söder, bu kararın eyalette Kovid-19 görülen kişi sayısının artmasıyla alındığını söyledi.
Başbakan Angela Merkel'in "evde kalma" çağrısını hatırlatan Söder, "En büyük önceliğimiz insanları korumak." dedi.
Robert Koch Enstitüsüne göre Bavyera eyaletinde enfekte olanların sayısı 2 bin 401 olurken 12 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : Markus Söder, Almanya, Bavyera, Güncel