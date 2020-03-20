Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Almanya'da Bavyera eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı - Haberler

Almanya'da Bavyera eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı

Almanya'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalet çapında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

20.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:26
Almanya'da Bavyera eyaletinde kısmi sokağa çıkma yasağı
Almanya 'da Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, eyalet çapında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Markus Söder Münih'te yaptığı açıklamada, yarından itibaren iki hafta boyunca "önemli bir sebebi" olmayanların sokağa çıkmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Söder, bu kararın eyalette Kovid-19 görülen kişi sayısının artmasıyla alındığını söyledi.
Başbakan Angela Merkel'in "evde kalma" çağrısını hatırlatan Söder, "En büyük önceliğimiz insanları korumak." dedi.
Robert Koch Enstitüsüne göre Bavyera eyaletinde enfekte olanların sayısı 2 bin 401 olurken 12 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Markus Söder, Almanya, Bavyera, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi Haberler
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Yetkili isimden yanıt geldi
İstanbul’da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haberler
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı Haberler
Eşinin virüs testi pozitif çıkan hakimim sağlığı nasıl? Bakan cevapladı
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu Haberler
Gelin İtalyan olunca nikaha alınan önlem damga vurdu
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı Haberler
Cezaevlerinde koronavirüs vakası var mı? Bakan canlı yayında yanıtladı
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Haberler
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi

Son Dakika Güncel Haberleri

Kartal görenleri şaşkına çeviren kaza (1) - Haber Kartlı Sayaçlarda Avans Kullanım Miktarı Yükseltildi - Haber Keşan'da uyarılar dikkate alınmayınca, banklar kaldırıldı - Haber TRT uzaktan eğitim için sınıfları stüdyoya, stüdyoları sınıfa çevirdi - Haber Cemaat arasında camide namaz tartışması - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi - Haber Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı - Haber İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler
Loading