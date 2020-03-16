Almanya'da bazı iş yeri ve mağazaların çalışmalarına Kovid-19 kısıtlaması
Almanya'da süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerleri koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılacak.
16.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:26
Almanya 'da süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerleri koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılacak.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Almanya'daki Kovid-19 salgını kapsamında kamusal alandaki sosyal teması kısıtlamak adına federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin bir genelge üzerinde anlaştıkları kaydedildi.
Genelgeye göre, marketler, içecek satışı yapan mağazalar, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, ilaç depoları, benzin istasyonları, bankalar, postaneler, kuaförler, kuru temizlemeciler, çamaşırhaneler, gazete bayileri, inşaat, bahçe, tıbbi ve evcil hayvan malzemeleri satan yerlerle ile dağıtım hizmeti sağlayan iş yerleri açık kalacak.
Barlar, gece kulüpleri, diskotekler, tiyatrolar, operalar, konser salonları, müzeler ve benzeri kurumlar, ticari fuarlar, sergiler, sinema salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence salonları, kumarhaneler, bahis oynanan yerler, genelevler ve benzeri kuruluşlar, tüm kamu ve özel spor tesisleri, yüzme havuzları spor salonları kapalı kalacak.
Genelge kapsamında ayrıca kilise ayinleri ile cami, sinagog ve diğer dini toplulukların toplantıları da yasaklandı. Amatör kulüplere ait spor sahalarının da kullanılması ve oralarda toplanılmasına yasak getirildi.
Genelgeye göre ayrıca hastane, rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerine ziyaretler sınırlandırılacak.
Restoranlar 06.00'da açılacak ve 18.00'de kapatılacak.
Almanya'da koronavirüs vakaları
Öte yandan Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 236'ya çıktı, 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Avusturya ve Danimarka sınır kapılarında kontrolleri arttırıldı. Mal sevki dışında özel seyahatlere izin verilmiyor.
Hükümet ve bakanlık sözcülerinin katıldığı pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında alınan önlemler dikkati çekti.
Tedbirler kapsamında açıklama yapan sözcüler arasında birer sandalye boş bırakıldı.
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Almanya'daki Kovid-19 salgını kapsamında kamusal alandaki sosyal teması kısıtlamak adına federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin bir genelge üzerinde anlaştıkları kaydedildi.
Genelgeye göre, marketler, içecek satışı yapan mağazalar, eczaneler, tıbbi malzeme satan yerler, ilaç depoları, benzin istasyonları, bankalar, postaneler, kuaförler, kuru temizlemeciler, çamaşırhaneler, gazete bayileri, inşaat, bahçe, tıbbi ve evcil hayvan malzemeleri satan yerlerle ile dağıtım hizmeti sağlayan iş yerleri açık kalacak.
Barlar, gece kulüpleri, diskotekler, tiyatrolar, operalar, konser salonları, müzeler ve benzeri kurumlar, ticari fuarlar, sergiler, sinema salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence salonları, kumarhaneler, bahis oynanan yerler, genelevler ve benzeri kuruluşlar, tüm kamu ve özel spor tesisleri, yüzme havuzları spor salonları kapalı kalacak.
Genelge kapsamında ayrıca kilise ayinleri ile cami, sinagog ve diğer dini toplulukların toplantıları da yasaklandı. Amatör kulüplere ait spor sahalarının da kullanılması ve oralarda toplanılmasına yasak getirildi.
Genelgeye göre ayrıca hastane, rehabilitasyon merkezi ve bakım evlerine ziyaretler sınırlandırılacak.
Restoranlar 06.00'da açılacak ve 18.00'de kapatılacak.
Almanya'da koronavirüs vakaları
Öte yandan Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 6 bin 236'ya çıktı, 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Almanya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Avusturya ve Danimarka sınır kapılarında kontrolleri arttırıldı. Mal sevki dışında özel seyahatlere izin verilmiyor.
Hükümet ve bakanlık sözcülerinin katıldığı pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün Federal Basın Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında alınan önlemler dikkati çekti.
Tedbirler kapsamında açıklama yapan sözcüler arasında birer sandalye boş bırakıldı.
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Kaynak: AA
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