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Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde polise bıçakla saldırma girişiminde bulunan Türk, polis tarafından vurularak öldürüldü.

06.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:36 Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü
'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde polise bıçakla saldırma girişiminde bulunan Türk, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Gelsenkirchen şehrinde, dün gece bir Türk vatandaşının bıçakla polise saldırmaya çalıştığı belirtildi. sözcüsü Christopher Grauwinkel yaptığı açıklamada, saldırganın, polis karakolu önündeki devriye arabasının önüne atlayıp sopa ile arabaya vurduğunu, şahsın polisin dur ihtarına rağmen bıçakla polislere doğru yürüdüğünü ifade etti. Grauwinkel, 23 yaşındaki bir polis memurunun saldırganı durdurmak için silahla vurduğunu, ağır yaralanan saldırganın hayatını kaybettiğini belirtti.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis saldırganın bir örgüte üye olup olmadığını araştırıyor. - GELSEN KİRCHEN

Almanya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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