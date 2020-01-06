Haberler » Güncel » Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü - Haber

Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü

- Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde polise bıçakla saldırma girişiminde bulunan Türk, polis tarafından vurularak öldürüldü.

06.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:45 Almanya'da bıçakla polise saldırmaya çalışan Türk öldürüldü
- 'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde polise bıçakla saldırma girişiminde bulunan Türk, polis tarafından vurularak öldürüldü.
Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Gelsenkirchen şehrinde, dün gece bir Türk vatandaşının bıçakla polise saldırmaya çalıştığı belirtildi. sözcüsü Christopher Grauwinkel yaptığı açıklamada, saldırganın, polis karakolu önündeki devriye arabasının önüne atlayıp sopa ile arabaya vurduğunu, şahsın polisin dur ihtarına rağmen bıçakla polislere doğru yürüdüğünü ifade etti. Grauwinkel, 23 yaşındaki bir polis memurunun saldırganı durdurmak için silahla vurduğunu, ağır yaralanan saldırganın hayatını kaybettiğini belirtti.
Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis saldırganın bir örgüte üye olup olmadığını araştırıyor.
(İHA)

Almanya, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:21   Köy muhtarının 2 evi yandı - Haber
13:21   Bakan Çavuşoğlu: Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizde barış ve istikrara ciddi risk - Haber
13:18   Kumluca'da taşan dere su baskınına sebep oldu - Haber
13:16   Buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
13:16   Esenlik Market'in 39'uncu şubesi törenle açıldı - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
6.01.2020 13:29:33