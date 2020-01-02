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Almanya'da bileşik PMI, aralıkta geriledi

Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 0,4 puan azalarak 43,7 puana gerilediIHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da kasımda 44,1 olan imalat PMI, aralıkta 43,7 puan olarak tespit edildi.

02.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:42 Almanya'da bileşik PMI, aralıkta geriledi
'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 0,4 puan azalarak 43,7 puana geriledi
IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da kasımda 44,1 olan imalat PMI, aralıkta 43,7 puan olarak tespit edildi.
IHS Markit, 16 Aralık'ta geçici verilere göre imalat PMI'nın 43,4 puana gerilediğini açıklamıştı.
PMI verisinde 50 puan yukarısı büyümeyi işaret ederken, 50 puan altı daralmayı gösteriyor.
IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'nın imalat sektörünün geçen yılı zayıf bir performans göstererek kapattığını belirterek, "Fabrikaların iş gücü sayısında devam eden kesintiler, Almanya'nın bugüne kadar sağlam tüketici harcamaları için tehdit oluşturmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, 2018'de yüzde 1,4 büyüyen ülke ekonomisinin 2019'da yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Almanya, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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