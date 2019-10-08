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Almanya'da bir ABD savaş uçağı düştü

Almanya'nın Trier kenti yakınlarında ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü ve uçağın pilotunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

08.10.2019 19:15Almanya'da bir ABD savaş uçağı düştü
Almanya'nın Trier kenti yakınlarında ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü ve uçağın pilotunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Almanya'nın Trier kenti yakınlarında, yerel saat ile saat 15.00 sularında, ABD'ye ait bir savaş uçağının düştüğü kaydedildi. Uçağın pilotunun fırlatma rampasını kullanarak kurtulduğu öte yandan yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edilirken, kaza sonucu başka yaralı olup olmadığının henüz bilinmediği kaydedildi. Yerel basın ise uçağın bir F-16 olduğunu ve düşme sebebinin henüz belli olmadığını aktardı.
Uçağın düştüğü alan, uçaktan etrafa saçılmış yakıt olabileceği ihtimaline karşı her türlü trafiğe kapatıldı. Bazı kaynaklar uçağın F-16 tipi bir savaş uçağı olduğu bilgisini paylaşırken, düşme sebebi henüz bilinmiyor. Uçağın düştüğü bölgenin 10 km yakınlarında ABD'lilere ait Spangdahlem Hava Üssü olması nedeniyle uçağın buradan havalanmış olabileceği tahmin ediliyor.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

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