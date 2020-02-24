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BBC

Almanya'da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü: 'En az 10 yaralı'

Alman polisi, Volkmarsen kasabasında karnaval sırasında bir otomobilin kalabalığın üzerine sürüldüğünü açıkladı.

24.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:40Almanya'da bir araç karnaval sırasında kalabalığın üzerine sürüldü: 'En az 10 yaralı'

Alman polisi, Volkmarsen kasabasında karnaval sırasında bir otomobilin kalabalığın üzerine sürüldüğünü açıkladı. Yerel medyaya göre olayda en az 10 kişi yaralandı.

sözcüsü, aracın şoförünün gözaltına alındığını söyledi.

Olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

Alman medyası, yaralılar arasında çocukların da olduğunu belirterek şoförün aracını bilerek kalabalığın üzerine sürdüğünü anlatan görgü tanıklarının ifadelerine yer verdi.

Birçok acil durum görevlisinin olay yerine gittiği bildirildi.





Volkmarsen kasabası, 'nın batısındaki Hesse eyaletinde bulunuyor.

Almanya'da Rosenmontag (Gül Pazartesi) adı verilen bugün ülke çapında karnavallar organize ediliyor.


Almanya, Polis, Dünya
BBC


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