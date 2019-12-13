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Almanya'da bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Blankenburg kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü ve en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

13.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:12Almanya'da bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Blankenburg kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü ve en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

polisinden yapılan açıklamada, patlamanın yerel saat ile 08.55'te Berthold-Brecht Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Harz Emniyet Müdürlüğünden Uwe Becker, N24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 25 kişinin yaralandığını söyledi.
İlk belirlemelere göre patlamanın binanın birinci katında bulunan dairede gerçekleştiğini dile getiren Becker, hayatını kaybeden kişinin cesedinin de bu dairede bulunduğunu kaydetti.

Becker, gaz patlaması ihtimali üzerinde durduklarını aktardı.

Bina sakinlerinin tahliyesinin devam ettiğini ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürüdürdüğünü ifade eden Becker, yakında bulunan bir çocuk yuvasının da tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Magdeburg, Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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