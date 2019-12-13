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Almanya'da bir binada meydana gelen patlamada en az 25 kişi yaralandı

Almanya'nın Sachsen-Anhalt eyaletinin Blankenburg kentinde bir binada meydana gelen patlamada en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

13.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:58Almanya'da bir binada meydana gelen patlamada en az 25 kişi yaralandı
'nın Sachsen-Anhalt eyaletinin Blankenburg kentinde bir binada meydana gelen patlamada en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
polisinden yapılan açıklamada, patlamanın bu sabah yerel saat ile 08.55'te Berthold-Brecht Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, binadakilerin tahliyesinin sürdüğü aktarıldı.

Harz Emniyet Müdürlüğünden Uwe Becker de basına yaptığı açıklamada patlamada en az 25 kişinin yaralandığını, bu sayının artabileceğini ifade etti.

Becker, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.
MDR Televizyonunun haberinde de olay yerine çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiği, ambulans helikopterin ağır yaralıları hastaneye götürdüğü aktarıldı.

Magdeburg, Almanya, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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