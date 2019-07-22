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Almanya'da bir camiye daha tehdit mektubu gönderildi

Almanya'da bugün Duisburg Merkez Camii'ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim'daki Yunus Emre Camii'ne de benzer bir e-posta gönderildi.

22.07.2019 21:00 Almanya
Almanya'da bugün Duisburg Merkez Camii'ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim'daki Yunus Emre Camii'ne de benzer bir e-posta gönderildi. Almanya'da son haftalarda camilere yönelik yapılan bomba ihbarlarına yenileri ekleniyor. Bugün Duisburg Merkez Camii'ne yapılan bomba ihbarının ardından Mannheim'daki Yunus Emre Camii'ne de benzer e-posta gönderildi. Camiye bomba konulduğu ve yerel saatle 16.30'da patlayacağı şeklinde gelen e-posta cami yetkilileri tarafından polise bildirildi. Polis caminin etrafında güvenliği sağlarken, camiye girişler yasaklandı. Art arda gelen tehdit mektupları üzerine polisin Almanya genelinde camilerde güvenlik önlemlerini artırdığı belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Mannheim, Almanya, Güncel

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