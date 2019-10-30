Haberler » Dünya » Almanya'da bir cenaze yemeğinde davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildi

Almanya'da bir cenaze yemeğinde davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildi

Almanya'da bir cenaze töreni sonrasında yapılan ikramda davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek verildi. Bazı davetliler başı döndüğü gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

30.10.2019 16:07Almanya'da bir cenaze yemeğinde davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek ikram edildi
Almanya'da bir cenaze töreni sonrasında yapılan ikramda davetlilere yanlışlıkla esrarlı kek verildi. Bazı davetliler başı döndüğü gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Wiethagen kasabasında yapılan cenaze törenine katılanlar bir lokantaya davet edildi. Burada Alman geleneklerine göre kendilerine kek ve kahve ikram edildi. Ancak lokantayı işleten kadın davetlilere yanlışlıkla kızının pişirdiği esrarlı kekten verdi. Olay sonrası birçok kişi kusma, mide bulantısı ve baş dönmesi sebebiyle şikayette bulundu. Bazı davetliler hastaneye kaldırıldı.
Euronews.com'da Görüntüle

Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
17:52 ABD Temsilciler Meclisi kararının ardından Türkiye'yi ne bekliyor?
17:37 Lübnan'da son durum: Cumhurbaşkanı Hariri'nin istifasını kabul etti, kabine göreve devam edecek
17:15 Boğaz'ın yetkilerinin İBB'den Saray'a devredilmesine ilişkin İmamoğlu'dan ilk açıklama
17:07 Boğaz'ın yetkilerinin İBB'den Saray'a devredilmesine ilişkin İmamoğlu'dan ilk açıklama
16:55 Paris metrosunda bilet denetçilerinden kaçan adam raylarda koştu
16:22 Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Suudi Arabistan'ın reklam panosuna itiraz
16:11 Belçikalı politikacının sözleri 'ırkçılık' tartışmasına yol açtı: 'Bazı mahalleler diğer gruplar...
30.10.2019 18:30:41