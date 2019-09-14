Haberler » 3. Sayfa » Haber

Almanya'da bir evde gizlenmiş çok sayıda silah, kılıç ve bıçak ele geçirildi

Almanya'nın Köln şehrinde bir evde polis çok sayıda ateşli silah, kılıç ve bıçak ele geçirdi.

14.09.2019 14:50Almanya'da bir evde gizlenmiş çok sayıda silah, kılıç ve bıçak ele geçirildi
Almanya'nın Köln şehrinde bir evde polis çok sayıda ateşli silah, kılıç ve bıçak ele geçirdi. Silahların hangi amaçla evde saklandığı araştırılıyor.

Almanya'nın Köln şehrinde polis, yaptığı baskında 4 tüfek, 14 tabanca, 8 kılıç ve çok sayıda bıçak ele geçirdi. Polis, silahların yasa dışı yollardan temin edildiğini ifade ederek, silahları etkisiz hale getirdi. Bina sahibi gözaltına alınırken, söz konusu kişinin silah ruhsatının olmadığı ifade edildi. Olayla ilgili, 13 kişilik özel bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu tür silahların Almanya'da artan ırkçı gruplar tarafından kullanılmasından endişe ediliyor. Geçtiğimiz aylarda, Almanya'da silah kullanılması yasaklanmıştı. - KÖLN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:23 Esenyurt'ta 4 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
17:16 Kapanla durdurulan hırsızlık zanlısından yeminli savunma
17:11 Çernobil yakınlarında orman yangını
17:11 Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı
17:03 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
17:02 Ergenekon Savcısı Gültekin Avcı, yeniden gözaltında
17:01 ABD, başına ödül koyduğu Usame bin Ladin'in oğlunun öldürüldüğünü açıkladı